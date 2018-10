Kachelmann kehrt auf MDR-«Riverboat» zurück

Talksendung

Jörg Kachelmann und Kim Fisher knüpfen an alte Zeiten an. Foto: Tobias Hase

Leipzig (dpa) - Moderator Jörg Kachelmann heuert nach zehn Jahren erneut beim MDR-«Riverboat» an. Der 60-Jährige werde von 2019 an neben Kim Fisher Gastgeber des wöchentlichen Freitag-Talks, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Leipzig mitteilte.