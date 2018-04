Kinderstar Iain Armitage bei Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin

München (dpa) - Klaas Heufer-Umlauf bekommt in seiner «Late Night Berlin»-Show Kinderbesuch: In der Sendung am 28. Mai (23 Uhr) ist der neunjährige Schauspieler Iain Armitage zu Gast, wie der Sender ProSieben mitteilte. Armitage spielt in «Young Sheldon» den jungen Sheldon Cooper aus «The Big Bang Theory».