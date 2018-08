Königskinder hoch im Kurs - Sozial-Doku schwächer

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Königskinder haben im deutschen Fernsehen am Dienstagabend das Zepter in der Hand gehalten. Im Durchschnitt 3,51 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die ZDF-Dokumentation «Royale Kindheit - Prinzen, Ponys, Paparazzi», die auf die Rolle des Nachwuchses an verschiedenen europäischen Königshäusern einging.