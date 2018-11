Krimi «Stralsund» liegt vorn

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe «Stralsund» lag in der Gunst der Fernsehzuschauer am Samstagabend vorn: 6,58 Millionen Zuschauer verfolgten in dem Film «Waffenbrüder», wie die Kommissare Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) den Motiven eines Sprengstoffanschlags nachgehen.