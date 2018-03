«Ku'damm 59» feiert Premiere am Ku'damm

Drei neue Teile

Zwei Schauspielerinnen am Ku'damm in Berlin: Sonja Gerhardt (l) und Emilia Schüle. Foto: Britta Pedersen

Berlin (dpa) - Die Saga um die Schöllack-Schwestern und Deutschland in den 50er Jahren geht weiter: In Berlin hat am Mittwochabend die ZDF-Serie «Ku'damm 59» ihre Premiere gefeiert - passenderweise in einem Kino am Kurfürstendamm.