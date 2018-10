«Lena Lorenz» vor «Babylon Berlin»

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - «Babylon Berlin» hat zum Start in die zweite Staffel noch einmal einige Zuschauer verloren. Am Donnerstagabend sahen im Schnitt 4,13 Millionen die neunte Folge der historischen Krimiserie, die 1929 in Berlin spielt. Der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent.