Mehr als neun Millionen Menschen auf «Treibjagd»

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Starkes Interesse für den «Tatort»-Krimi «Treibjagd» am Sonntagabend. Im Schnitt 9,34 Millionen Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr die Geschichte mit Wotan Wilke Möhring als ermittelnder Kommissar Falke, der den Mord an einem Einbrecher in einem Hamburger Vorort aufklären muss.