Mittelmeer in Gefahr

TV-Tipp

Der Boom der Kreuzfahrtschiffe am Hafen von Palma de Mallorca. Foto: Capa TV

Der Boom der Kreuzfahrtschiffe am Hafen von Palma de Mallorca. Foto: Capa TV

Berlin (dpa) - Es ist schon irgendwie absurd: Man liegt auf einem Kreuzfahrtschiff in einem Pool, und außen schwappt das Meerwasser an den Schiffsrumpf. Oder man brutzelt sich mit Tausenden anderen auf demselben Strandabschnitt in Barcelona, kaum Platz, überhaupt das Strandtuch auszubreiten.