Münchener «Tatort» räumt ab

Einschaltquoten

Lena Faber (Romy Seitz) hört in ihrem Kinderbett der sprechenden Puppe Senta zu. Foto: Hendrik Heiden

Berlin (dpa) - Der Münchener «Tatort»-Krimi mit dem Titel «Wir kriegen euch alle» hat am Sonntagabend nicht alle, aber sehr viele Zuschauer auf sich vereinigt. Der Fall, in dem die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) den brutalen Doppelmord an einem Elternpaar aufklären müssen, verfolgten ab 20.15 Uhr im Schnitt 9,15 Millionen Zuschauer im Ersten - der Marktanteil betrug 25,8 Prozent. Die 20-Uhr-«Tagesschau» hatten zuvor allein im Ersten 6,56 Millionen Menschen (20,1 Prozent) gesehen.