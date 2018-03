Neue «Dittsche»-Folgen - Größere Rolle für Krötensohn

Kult-Serie

Der Schauspieler Olli Dittrich (als Dittsche) zieht den Bademantel wieder an. Foto: Axel Heimken

Köln (dpa) - Nach dem Tod des Schildkröte-Darstellers Franz Jarnach bekommt Krötensohn eine größere Rolle in der WDR-Kultserie «Dittsche». Der von Jens Lindschau verkörperte Krötensohn habe den Stammplatz auf Papas Barhocker eingenommen, teilte der WDR am Freitag in Köln mit.