Neue «Weissensee»-Staffel nicht mehr so stark

Einschaltquoten

Die Schauspieler Florian Lukas (l-r), Jörg Hartmann, Uwe Kockisch und Ruth Reinecke am Set von «Weissensee». Foto: Jens Kalaene

Berlin (dpa) - Die beste Quote des Abends, aber trotzdem kein starker Start für «Weissensee»: Die beiden ersten Folgen aus der vierten Staffel der ARD-Serie über eine Ost-Berliner Familie in der Nachwendezeit hatten am Dienstag ab 20.15 Uhr im Schnitt nur 3,81 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14 Prozent.