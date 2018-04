Neue «You Are Wanted»-Staffel startet am 18. Mai

Zweite Staffel

Der Schauspieler Matthias Schweighöfer in einer Szene der Amazon-Serie «You Are Wanted». Foto: Stephan Rabold/Amazon

Der Schauspieler Matthias Schweighöfer in einer Szene der Amazon-Serie «You Are Wanted». Foto: Stephan Rabold/Amazon

München (dpa) - Die zweite Staffel von Matthias Schweighöfers Thrillerserie «You Are Wanted» hat am 18. Mai Premiere in Deutschland und Österreich. Schweighöfer (37) führte, zusammen mit Bernhard Jasper, erneut Regie und spielt in den sechs neuen Folgen auch wieder die Hauptrolle, den Vater Lukas Franke.