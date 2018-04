Neues Personal für «Sturm der Liebe»

Die Schauspielerin, die 2002 durch ihre Hauptrolle Bibi Blocksberg im gleichnamigen Kinofilm bekannt wurde, ist ab Anfang Juni als junge Köchin Magda Mittermeier in der Telenovela zu sehen, wie das Erste am Donnerstag in München mitteilte. «Magda bastelt gewitzt an ihrer Karriere», erklärt die Münchnerin ihre Rolle. «Sie gelangt durch etwas Trickserei, kombiniert mit ihrer unerschrockenen und positiven Art, in die Position der Küchenchefin.»

Die Köchin ist nicht der einzige Neuzugang: Der Münchner Schauspieler Max Beier steigt ebenfalls in die populäre Telenovela ein, die das Erste montags bis freitags um 15.10 Uhr zeigt. Er spielt den angehenden Feuerwehrmann Tobias Ehrlinger, der seiner Cousine (Désirée von Delft) einen Besuch abstattet und dabei auf seine große Liebe trifft.