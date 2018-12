Odenthal-«Tatort» unter der Acht-Millionen-Marke

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Der Ludwigshafener «Tatort»-Krimi «Vom Himmel hoch» interessierte am Sonntagabend 7,69 Millionen Zuschauer und damit einige weniger als der ARD-Sonntagskrimi sonst. Der Marktanteil betrug 21,8 Prozent. In ihrem 68. Fall musste die dienstälteste Tatort-Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) den Mord an einem auf Kriegstraumata spezialisierten Psychiater klären, zu dessen Patienten auch ein Mann gehörte, der ein Attentat geplant hatte.