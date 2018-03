Patrick Abozen ist neuer Kommissar im «Großstadtrevier»

Team-Verstärkung

Hamburg (dpa) - Die Kultserie «Großstadtrevier» bekommt einen neuen Polizeioberkommissar. In der 32. Staffel zieht Schauspieler Patrick Abozen in die Hamburger Wache «PK 14» ein. Das teilte das Erste am Dienstag zu den Dreharbeiten für 16 weitere Folgen mit.