Peter Dinklage wollte Rolle erst nicht spielen

Game of Thrones

Peter Dinklage gewinnt den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. Foto: Chris Pizzello/Invision

Peter Dinklage gewinnt den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie. Foto: Chris Pizzello/Invision

Los Angeles (dpa) - «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage hatte ursprünglich leichte Bedenken, die Rolle des Gnoms Tyrion Lennister anzunehmen. «Ich hatte einige Sorgen wegen des Genres», sagte Dinklage der internationalen Presse hinter der Bühne bei der Emmy-Verleihung am Montag in Los Angeles.