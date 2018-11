«Polizeiruf 110» fast auf «Tatort»-Niveau

Einschaltquoten

Charly Hübner (r), Anneke Kim Sarnau und Peter Trabner in einer Szene des «Polizeiruf 110: Für Janina». Foto: Christine Schroeder/NDR

Berlin (dpa) - Fast so gut wie ein «Tatort» schlug sich der «Polizeiruf 110» aus Rostock am Sonntagabend im Ersten: 7,74 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall «Für Janina» mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner als Ermittler-Duo in den Hauptrollen.