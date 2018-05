Portia de Rossi will mit Schauspielerei aufhören

Veränderung

Los Angeles (dpa) - Portia de Rossi (45) will Schluss machen mit der Schauspielerei. «Ich näherte mich der 45 und fragte mich, ob es etwas gibt, das ich noch nie gemacht habe, aber jetzt in Angriff nehmen könnte», sagte die Schauspielerin («Scandal») am Mittwoch in der Talkshow ihrer Ehefrau Ellen DeGeneres.