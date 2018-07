Premiere für «Spiegel TV» am Montag

Investigativ

Hamburg (dpa) - Sendeplatz und Verpackung sind neu, am Namen ändert sich nicht viel: «Spiegel TV» statt «Spiegel TV Magazin» heißt es vom 2. Juli an immer montags um 23.25 Uhr auf RTL. «Wir haben an dem Konzept gearbeitet, am Kern der Sendung hat sich aber nichts geändert», sagte Chefredakteur Steffen Haug der Deutschen Presse-Agentur.