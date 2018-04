Sarah Kuttner will bei Serien Authentizität

Genervt

Sara Kuttner will nicht hinters Licht geführt werden. Foto: Jan Woitas

Sara Kuttner will nicht hinters Licht geführt werden. Foto: Jan Woitas

Berlin (dpa) - Moderatorin Sarah Kuttner (39) will, dass Filmemacher den Drehort authentisch gestalten. «Nichts macht mich wütender, als wenn amerikanische Serien/Filme angeblich in Deutschland spielen, aber statt Türklinken diese Ami-Knäufe haben», schrieb sie am Montag auf Twitter.