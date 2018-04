Sat.1 hält an Sendeplatz für Maschmeyers «Start up!» fest

Am Mittwochabend schalteten um 20.15 Uhr noch 0,65 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil der dritten Folge lag bei 2,3 Prozent, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 4,3 Prozent. Damit war das Interesse noch einmal geringer als eine Woche davor mit 720 000 Zuschauern.

Eine Sprecherin sagte in der vergangenen Woche: «Wir sind zuversichtlich, dass die Sendung nächste Woche wieder zulegt.» Nach den erneut gesunkenen Zuschauerzahlen versicherte Sat.1 am Donnerstag auf Anfrage, die Sendung bleibe wie geplant im Programm: «"Start Up!" läuft weiter mittwochs, um 20.15 Uhr.»

In der Show sucht Investor Carsten Maschmeyer einen Unternehmer, mit dem er dessen Geschäftsidee umsetzen und dafür eine Million Euro investieren will. Die Premierenfolge hatten 1,09 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Maschmeyer hatte am Mittwoch per Twitter dazu aufgefordert, seine Sendung mit «kreativ-fiesen Beiträgen» zu kommentieren: «Lasst uns das Spiel noch interessanter machen: Wer heute Abend den bissigsten Kommentar zur Sendung verfasst, bekommt 10.000 Euro Preisgeld von mir.» Mit dem Ergebnis war Maschmeyer nach eigenem Bekunden nicht unzufrieden: «Mein Bauch tut mir weh vor Lachen. Brauche noch ein bisschen Zeit, um mich durch all eure Kommentare zu wühlen», twitterte er nach der Sendung.