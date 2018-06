Sat.1 renoviert das Vorabend-Programm

Montags bis freitags

Berlin (dpa) - Eine neue Quizshow und ein neues Magazin: Der Privatsender Sat.1, der häufiger sein Vorabendprogramm verändert, präsentiert ab Mitte Juli wieder zwei neue Sendungen in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Auch eine neue tägliche Serie ist in Sicht, wie der Sender am Montag mitteilte.