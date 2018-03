Schwacher Start für «Start up!» - «Ku'damm 59» endet gut

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Die Vox-Show «Der Höhle der Löwen» rund um Jungunternehmer gehört längst zum TV-Establishment in Deutschland. Der Auftakt für das konkurrierende Sat.1-Produkt «Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer» verlief dagegen am Mittwochabend mit 1,09 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 4,2 Prozent) alles andere als rosig.