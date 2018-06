Starke WM-Quoten am Sonntag

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Großes Interesse an der Fußball-WM am Sonntag: Am Abend verfolgten im Schnitt 12,74 Millionen Zuschauer ab 20 Uhr im Ersten, wie Polen mit 0:3 gegen Kolumbien verlor und damit ausschied. Der Marktanteil betrug 37,7 Prozent. Nicht eingerechnet in die Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg sind Besucher von Public Viewings auf öffentlichen Plätzen und Gaststätten.