Stefan Mross verzichtet für das Fernsehen auf Sommerferien

Immer wieder sonntags

Rust (dpa) - Der Fernsehmoderator und Musiker Stefan Mross (42) verzichtet im 14. Jahr in Folge auf Sommerferien. «Wenn andere ihren Jahresurlaub nehmen, gehe ich arbeiten», sagte er am Donnerstag in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur.