Tagessieg für «Babylon Berlin»

Einschaltquoten

Die beiden Hauptdarsteller in «Babylon Berlin», Liv Lisa Fries und Volker Bruch. Foto: Frédéric Batier/ARD Degeto

Berlin (dpa) - Ganz so viele Zuschauer wie zum Serienstart am Sonntag waren es nicht, aber die Krimiserie «Babylon Berlin» bleibt beliebt. Im Schnitt verfolgten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 5,27 Millionen die drei neuen Folgen über einen jungen Kommissar, der aus Köln nach Berlin versetzt wird.