Talkmagazin «dunja hayali» im ZDF

Den Anfang macht die 44-Jährige an diesem Mittwoch live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin - es geht unter anderem um die Änderung der Asylverfahren, die Seenotrettung und die Situation auf dem Mittelmeer sowie um Integration. Die Sendung ist eine Mischung aus Talk und Einspielfilmen. Die nächsten Ausgaben sind am 8. August und am 5. September zu sehen. Zwischendurch - am 25. August - hat Hayali noch ihr Debüt als Gastgeberin im «Aktuellen Sportstudio».