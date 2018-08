TV-Tipp

Ein älterer Mann winkt von einem eingerüsteten Balkon in einer Szene aus der ZDF-Reportage "Teurer Wohnen". Foto: Ken Kabelitz

Ein älterer Mann winkt von einem eingerüsteten Balkon in einer Szene aus der ZDF-Reportage "Teurer Wohnen". Foto: Ken Kabelitz

Berlin (dpa) – In vielen deutschen Großstädten ist Wohnraum knapp. Es fehlen rund zwei Millionen – gemessen am Einkommen der Bürger – bezahlbare Wohnungen, wie die ZDF-«Frontal 21»-Dokumentation «Teurer Wohnen» vorrechnet. Die Hauptstadt Berlin nimmt dabei einen Spitzenplatz ein: Bei einem Fehlbestand von 310 000 Wohnungen seien die Mieten dort in den vergangenen zehn Jahren rasant gestiegen.