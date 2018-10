«The Walking Dead» wieder bei RTL II

Das ist das Szenario zu Beginn der achten Staffel des Horror-Serienhits «The Walking Dead», die an diesem Freitag (23 Uhr) auf RTL II beginnt und täglich in acht Doppelfolgen ausgestrahlt wird, wie der Münchner Privatsender mitteilte.

Damit veränderte RTL II - der Sender hält die Erstausstrahlungsrechte im deutschen Free TV - wieder einmal den Ausstrahlungsrhythmus. Im vergangenen Jahr liefen die Folgen im Wochentakt fast bis Weihnachten durch - viele Fans kritisierten das. Trotzdem gehört «The Walking Dead» zu den quotenstärksten RTL-II-Serien, auch wenn im Pay TV (auf Fox) mittlerweile schon die neunte Staffel läuft.

Die Serie ist irgendwo in den USA angesiedelt und dreht sich seit Staffel eins um eine Gruppe Überlebender rund um Rick Grimes (Andrew Lincoln) im ständigen Kampf gegen die aggressiven Zombies, deren Biss tödlich wirkt. Genauso schlimm sind allerdings die Begegnungen mit marodierenden Gruppen anderer Überlebender. So setzen Rick und seine Freunde in Staffel acht ihren unerbittlichen Kampf gegen den brutalen Negan (Jeffrey Dean Morgan) und dessen «Saviors» fort.