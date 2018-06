Thomas Hayo hört bei GNTM auf

Laufsteg-Show

Berlin (dpa) - Nach acht Jahren in Diensten der ProSieben-Reihe «Germany's Next Topmodel» (GNTM) mit Chefin Heidi Klum wird Juror Thomas Hayo künftig nicht mehr dabei sein. Auf Instagram kündigte Hayo, 1969 in Neunkirchen (Saarland) geboren, seinen Abschied an.