Veronica Ferres floppt mit Sat.1-Komödie

Einschaltquoten

Veronika Ferres spielt eine Betrügerin in Südafrika. Foto: Andreas Gebert

Veronika Ferres spielt eine Betrügerin in Südafrika. Foto: Andreas Gebert

Berlin (dpa) - Veronica Ferres als Betrügerin? Lediglich 1,82 Millionen Fernsehzuschauer konnten sich das am Dienstagabend um 20.15 Uhr gut vorstellen und entschieden sich für die Sat.1-Komödie «Liebe auf den ersten Trick». In der spielt die 52-jährige Schauspielerin die Schwindlerin Annabel, die einen Lottomillionär (Dieter Hallervorden) heiraten will, um sich aus ihrem finanziellen Schlamassel zu befreien. Der Marktanteil betrug 6,0 Prozent.