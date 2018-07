«Watzmann ermittelt»: Neue Krimiserie für ARD-Vorabend

Ausstrahlung 2019

München (dpa) - Der Kabarettist und Schauspieler Andreas Giebel steht für eine neue ARD-Vorabend-Serie vor der Kamera. In «Watzmann ermittelt» spielt Giebel den Hauptkommissar Benedikt Beissl, der in Berchtesgaden arbeitet, wie ein ARD-Sprecher am Mittwoch mitteilte.