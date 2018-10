ZDF-«Chefin» macht erneut das Rennen

Platz zwei belegte das Arztmelodram «Die Eifelpraxis» im Ersten mit 3,84 Millionen (13,5 Prozent). RTL erreichte mit dem Sportwettkampf «Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands» 2,41 Millionen Zuschauer (9,0 Prozent). Die Science-Fiction-Legende «Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter» bei ProSieben schauten 1,8 Millionen (6,7 Prozent). Unter der Millionenmarke blieb Bülent Ceylan mit seiner Show «Game of Games» auf Sat.1 (970 000 Zuschauer, 3,4 Prozent).

Die US-Dramaserie «Chicago Fire» bei Vox hatte zur Prime Time 880 000 Zuschauer (3,1 Prozent), die schnellen Autos in «The Fast And The Furious - Tokyo Drift» bei RTL II sahen 0,79 Millionen (2,8 Prozent).