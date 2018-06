ZDF-Krimiwiederholung knapp vor Jauch

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Kein herausragender Abend für das Erste: Die Dokumentation «Das Mädchen und der Flüchtling», in der die Reporter Gewalttaten junger Immigranten in den vergangenen Monaten nachgingen, interessierte am Montagabend um 20.15 Uhr lediglich 1,84 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 6,9 Prozent.