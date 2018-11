ZDF-Spreewaldkrimi vor RTL-Bauern

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Auf den Spreewaldkrimi ist für das ZDF Verlass. Den Film «Tödliche Heimkehr», in dem Kommissar Krüger (Christian Redl) den Mord an einem Anwalt aufzuklären hat, verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,89 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,6 Prozent.