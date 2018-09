ZDF erneut mit Krimikost erfolgreich

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Am zweiten Tag in Folge hat das ZDF mit einem Krimi zur besten Sendezeit den Quotensieg geholt. Im Schnitt 5,05 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagabend die Ermittlungen von «Kommissarin Lucas», was einem Marktanteil von 19,5 Prozent entsprach.