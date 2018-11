«#Female Pleasure»: Doku zu hochaktuellem Thema

Fünf Frauen, fünf Kulturen

Berlin (dpa) - «Frauen werden benutzt», so heißt es an einer Stelle in diesem Film, «um Männerfantasien zu erfüllen». Die Dokumentation der Schweizer Regisseurin Barbara Miller begleitet fünf junge Frauen aus fünf verschiedenen Kulturen, die sich gegen die Unterdrückung der weiblichen Sexualität wehren.