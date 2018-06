Animationsfilm: «Elias - Das kleine Rettungsboot»

Nach einer wahrhaft mutigen Hilfsaktion wird Elias in einen großen Hafen versetzt, in dem er sich fortan bewähren muss. Die Herausforderungen indes, die an diesem Ankerplatz auf Elias warten, sind nicht gerade klein.

Elias war in Norwegen auch bereits als Hauptfigur einer Fernseh-Serie aktiv. Die Musik zu diesem Trickfilm stammt von den norwegischen Zwillingsbrüdern Marcus & Martinus und dem Rapper Ravi.

Elias - Das kleine Rettungsboot, Norwegen 2017, 73 Min., FSK ab 0, von Simen Alsvik und Will Ashurst