«Ballon»: Hoch spannende Flucht aus der DDR

Bully Herbigs neuer Film

Berlin (dpa) - Ende der 1970er Jahre in der DDR: Günter Wetzel und Peter Strelzyk sind unzufrieden. Am liebsten würden sie in den Westen rübermachen. Und so reift ein ungewöhnlicher Plan. Mit einem Heißluftballon wollen die Männer mit ihren Frauen und Kindern über die Grenze nach Westdeutschland fliegen.