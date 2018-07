Cop-Klamotte «Super Troopers 2»: Kaum Gags in Kanada

Fortsetzung des Kult-Hits

New York (dpa) - 16 Jahre sind eine lange Zeit. In Deutschland war seinerzeit die Gerd-Show mit «Der Steuersong» auf Platz 1 der Musikcharts und in den Kinos lief unter anderem eine Komödie über eine Gruppe an Polizeitrotteln, die im ländlichen Vermont plötzlich die Sicherheit der Bürger verteidigen müssen.