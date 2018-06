«Das ist erst der Anfang!»: Altstars in peinlicher Komödie

Erstmals stehen die gefeierten Oscar-Preisträger gemeinsam vor der Kamera. Doch schon nach wenigen Minuten wünscht man sich ein schnelles Ende, das leider eineinhalb Stunden auf sich warten lässt.

Es ist der wohl peinlichste Auftritt in der langen Karriere der Schauspieler, ohne Charme und Tempo. Es sei denn, die Akteure und Betrachter haben Spaß an derben Witzen, dummen Sprüchen, Explosionen auf dem Golfplatz und Krippenspielen in der kalifornischen Wüste.

Die Story ist schnell erzählt: Freeman spielt Duke Diver, den galanten Manager der Seniorenresidenz 'Villa Capri' im Wüstenparadies Palm Springs. Er ist die Nummer Eins auf dem Golfplatz und bei den auf Sex erpichten Bewohnerinnen. Mit Leo (Jones), Ex-Militär mit Cowboyhut, taucht plötzlich ein Rivale auf. «Da ist Frischfleisch auf dem Buffet», freut sich eine Seniorin - das ist erst der Anfang einer Serie von Plattitüden. «Action» kommt auch dann nicht auf, als eine frühere Mafia-Bekanntschaft Duke nach dem Leben trachtet - mit Giftschlangen in der Golfschlägertasche und explodierenden Golf-Carts.

Auch Rene Russo als die attraktive Geschäftsfrau Suzie mit Hündchen Romeo, um die beide Männer buhlen, kann diesmal nichts ausrichten. Als schlagkräftige Agentin peppte die Schauspielerin in den 1990er Jahren zwei «Lethal Weapon»-Folgen kräftig auf. In der romantischen Golf-Komödie «Tin Cup» war sie die starke Frau zwischen Kevin Costner und Don Johnson. Regie führte damals der Sportkomödien-Spezialist Ron Shelton, der zuvor Susan Sarandon in «Annies Männer» eine witzige Rolle verschafft hatte.

Mit «Das ist erst der Anfang!» meldet sich Shelton zurück - 15 Jahre nach seiner letzen Regiearbeit, dem Actionthriller «Hollywood Cops» mit Harrison Ford und Josh Hartnett. Das geht leider gründlich schief. Dabei hätte Shelton den ergrauten Rivalen in dem Luxusresort mit cleverem Witz sicher ein paar Lacher abringen können. Oder besser noch, wie in früheren Komödien, seinen Power-Frauen den Vortritt überlassen.

Freeman und Jones sind traurig anzuschauen, doch Sheltons weibliche Besetzung in der 'Villa Capri' kommt deutlich schlechter weg. Im Zuge der Me-Too-Bewegung stoßen die doppeldeutigen Sprüche und schmierigen Anzüglichkeiten noch stärker auf.

Eine undankbare Rolle fällt Jane Seymour zu. Mit platinblonder Perücke und New-Jersey-Akzent müht sich die gebürtige Britin als Mafioso-Ehefrau ab.

Glenne Headly («Dick Tracy», «Mr. Holland's Opus») hat in der Komödie einen ihrer letzten Auftritte. Die US-Schauspielerin starb im vorigen Juni mit 62 Jahren, kurz nach Ende der Dreharbeiten.

Der Klamauk spielt auch noch zur Weihnachtszeit, mit prügelnden Nikoläusen und einem echten Kamel, das für ein Krippenspiel am Pool herhalten muss. Zumindest stimmte das Timing, als der Film im vorigen Dezember in den USA in die Kinos kam - und nach vernichtenden Kritiken dort floppte.

Das ist erst der Anfang!, USA 2017, 93 Min., FSK ab 6, von Ron Shelton, mit Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Rene Russo