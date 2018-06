«Delfine»: Neuer Dokustoff aus dem Hause Disney

Diesmal nehmen uns die Filmemacher mit in eine blau leuchtende Unterwasserwelt. Hier tummelt sich ein junger Delfin namens Echo. Beim Erwachsenwerden begegnen Echo ganz ähnliche Herausforderungen wie auch uns Menschen: So kann er sich nicht recht entscheiden, ob er sich weiterhin wie ein Teenie benehmen oder sich doch all den Verantwortungen stellen soll, die das Großwerden mit sich bringt. Zu sehen sind auch andere Unterwasserbewohner.

Delfine, USA 2018, 75 Min., FSK o.A., von Alastair Fothergill und Keith Scholey