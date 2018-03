«Der Hauptmann»: Geschichte eines Nazi-Hochstaplers

Er probiert sie an - und gibt sich von diesem Zeitpunkt an als Offizier aus. Soldaten schließen sich ihm an, froh, endlich wieder Befehle ausführen zu dürfen. Die Gruppe gelangt in ein Gefangenenlager im Emsland - und verrichtet dort schlimme Kriegsverbrechen.

Der Hauptmann, Deutschland/Frankreich/Polen 2017, 119 Min., FSK ab 16, von Robert Schwentke, mit Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau, http://www.derhauptmann-film.de