Dokumentation: «Sympathisanten - Unser deutscher Herbst»

Beide Regisseure kommen ausführlich zu Wort in diesem Film, der die Hintergründe der so genannten Sympathisanten der Terrorgruppe RAF in den Mittelpunkt rückt. Zwar stehen von Trotta und Schlöndorff im Zentrum der Doku, es äußern sich aber auch Weggefährten wie Marius Müller-Westernhagen, Daniel Cohn-Bendit, Peter Schneider, René Böll, Christof Wackernagel und Karl-Heinz Dellwo.

Sympathisanten - Unser Deutscher Herbst, Deutschland 2017, 101 Min., FSK o.A., von Felix Moeller.