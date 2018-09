«Eingeimpft»: David Sieveking auf Spurensuche

Sieveking trifft Kinderärzte, Impfstoffhersteller oder Forscher und versucht in autobiographischer Manier, Vor- und Nachteile zu des Impfens ergründen. Das Thema gewinnt an Dringlichkeit, als in der Nachbarschaft Masern ausbrechen und das zweite Kind der Kleinfamilie unterwegs ist.

Eingeimpft. Familie mit Nebenwirkungen. Deutschland 2018, 95 Min., FSK ab 0 Jahren, von David Sieveking