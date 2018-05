«Feinde - Hostiles»: Western-Epos mit Christian Bale

Sehr ambivalenter Held

In «Feinde - Hostiles» muss Captain Joseph Blocker (Christian Bale) Chief Yellow Hawk (Wes Studi) in dessen Stammesland nach Montana zurückbringen. Foto: Universum Film

Berlin (dpa) - New Mexico im Jahr 1892: Widerwillig nimmt U.S.-Army-Captain Joseph Blocker (Christian Bale) den Auftrag an, den seit Jahren im Gefängnis sitzenden Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi) in dessen Stammesland nach Montana zurückzubringen.