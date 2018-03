«Fünf Freunde»: Verbrecherjagd im Tal der Dinosaurier

Der junge Mann berichtet ihnen von einem Tal, in dem jahrtausendealte Dinosaurierknochen vergraben liegen sollen. Glauben will dem Außenseiter in der Kleinstadt niemand. Als Marty zuhause überfallen und ihm eine geheimnisvolle Landkarte geklaut wird, ist für George, Julian, Dick und Anne klar: Sie müssen ihrem neuen Freund helfen.

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier, Deutschland 2018, 100 Min., FSK 6, von Mike Marzuk, mit Allegra Tinnefeld, Marinus Hohmann, Ron Antony Renzenbrinn, Amelie Lammers, http://www.constantin-film.de/kino/fuenf-freunde-und-das-tal-der-dinosaurier/