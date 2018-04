Greta Gerwigs gefeiertes Teenagerdrama «Lady Bird»

Was diese launische «Lady Bird» in ihrem letzten Jahr an der Highschool in Sacramento - trotz des Status' als Bundeshauptstadt eher zum langweiligen Teil Kaliforniens zählend - erlebt, inszeniert Regiedebütantin Greta Gerwig in einem autobiografisch aufgeladenen und liebevollen Komödiendrama. Das Werk wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Lady Bird, USA 2017, 93 Min., FSk ab 0, von Greta Gerwig, mit Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Timothée Chalamet