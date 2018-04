«Gringo»: Warum Harold nicht mehr nett sein will

So inszeniert er seine eigene Entführung, ohne zu ahnen, dass er sich damit die mexikanische Drogenmafia ebenso auf den Hals hetzt wie US-amerikanische Rauschgiftfahnder. Ein gefährliches Abenteuer beginnt.

Nash Edgerton hat die Action-Komödie «Gringo» inszeniert. In einem Kurzauftritt ist auch Paris Jackson zu sehen, Tochter des 2009 verstorbenen Popstars Michael Jackson. In weiteren Rollen: David Oyelowo als Harold, Charlize Theron als eiskalte Geschäftsfrau Elaine und Joel Edgerton in der Rolle ihres Partners Richard.

Gringo, USA/Australien 2018, 110 Min., FSK ab 16, von Nash Edgerton, mit David Oyelowo, Charlize Theron und Paris Jackson