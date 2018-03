Helen Mirren als eigenwillige Horrorhaus-Bewohnerin

Der Psychiater Dr. Eric Price (Jason Clarke) wird damit beauftragt, den Geisteszustand der als wahnsinnig geltenden Frau zu bewerten. Obwohl der Arzt nichts von Spuk und Geistern wissen will, stellt er schnell fest, dass in dem Haus Mächte am Werk sind, die auch er nicht ignorieren kann.

Winchester - Das Haus der Verdammten, USA/Australien 2018, 100 Min., FSK 16, von Michael und Peter Spierig, mit Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook,